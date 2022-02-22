نور اللبنانية بإطلالة جاذبة وتشبه كثيرًا كلوي كارداشيان (صور)

نشرت الممثلة اللبنانية نور صوراً جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

واعتمدت لون شعر جديد وهو البني الفاتح، إضافة الى مكياج لافت اعجب به العديد من المتابعين، الا انها ظهرت الى حد بعيد تشبه نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، حتى أن البعض وصفها بأنها توأمها اللبنانية.