فنون ومشاهير

كيف تبدو كيم كارداشيان من دون مكياج؟ (صور)

Lebanon 24
22-02-2022 | 13:27
A-
A+
Doc-P-921631-637811586453090377.jpg
Doc-P-921631-637811586453090377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقطت عدسات الباباراتزي صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في أحد المطارات الأميركية.
وظهرت كيم في الصورة المنتشرة من دون مكياج وبدت متعبة بعض الشيء. 
 
مواضيع ذات صلة
هنا الزاهد من دون مكياج... كيف بدت؟ (صورة)
lebanon 24
23/02/2022 00:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بصورة عفوية.. دنيا سمير غانم تظهر وشقيقتها من دون مكياج (صورة)
lebanon 24
23/02/2022 00:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بدل تغطيته بالمكياج والكريمات... احبي "نمش" وجهك!
lebanon 24
23/02/2022 00:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الأخطاء في مكياجك تجعلك تبدين أكبر سنّاً
lebanon 24
23/02/2022 00:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24

كيم كارداشيان​

مكياج

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-02-22
14:00 | 2022-02-22
13:35 | 2022-02-22
13:31 | 2022-02-22
13:16 | 2022-02-22
13:12 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website