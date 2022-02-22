بعد تعرضها لحادث غريب.. ملكة جمال أميركية تلقي حتفها

تعرضت ملكة جمال ولاية ألاباما الأميركية زوي سوزو بيثيلز إلى حادث غرب في مدينة ميامي، أودى بحياتها.

وأعلنت عائلة زوي الخبر عبر حسابها الخاص وكتبت :"توفيت إبنتنا زوي يوم الجمعة 18 شباط إثر إصابتها البالغة. لمست زوي قلوبنا وكانت إنسانة محبة وطيبة للغاية، كانت ملكة جمال ألاباما، نطلب منكم الصلاة لأجلها، ومنحنا الخصوصية في هذا الوقت العصيب".وكانت زوي دخلت في غيبوبة منذ حوالى الأسبوع، وتضررت منطقة الدماغ لديها، بعد تعرضها لحادث غريب، حيث صرحت العائلة مؤكدة أن الموقف كان مفاجئاً وغريباً للغاية، وأنه سيصيب الكثيرين من محبيها بالصدمة، من دون الإفصاح عن تفاصيل الحادث.