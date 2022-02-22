فنون ومشاهير

بعد تعرضها لحادث غريب.. ملكة جمال أميركية تلقي حتفها

Lebanon 24
22-02-2022 | 13:31
A-
A+
Doc-P-921633-637811588248270251.jpg
Doc-P-921633-637811588248270251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت ملكة جمال ولاية ألاباما الأميركية زوي سوزو بيثيلز إلى حادث غرب في مدينة ميامي، أودى بحياتها.
 
وأعلنت عائلة زوي الخبر عبر حسابها الخاص وكتبت :"توفيت إبنتنا زوي يوم الجمعة 18 شباط إثر إصابتها البالغة. لمست زوي قلوبنا وكانت إنسانة محبة وطيبة للغاية، كانت ملكة جمال ألاباما، نطلب منكم الصلاة لأجلها، ومنحنا الخصوصية في هذا الوقت العصيب".
وكانت زوي دخلت في غيبوبة منذ حوالى الأسبوع، وتضررت منطقة الدماغ لديها، بعد تعرضها لحادث غريب، حيث صرحت العائلة مؤكدة أن الموقف كان مفاجئاً وغريباً للغاية، وأنه سيصيب الكثيرين من محبيها بالصدمة، من دون الإفصاح عن تفاصيل الحادث.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-02-22
14:00 | 2022-02-22
13:35 | 2022-02-22
13:27 | 2022-02-22
13:16 | 2022-02-22
13:12 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website