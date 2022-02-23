بشكل مفاجئ.. اختفاء ألبومات عمرو دياب من قناته على "يوتيوب" وعدد من التطبيقات

فوجئ جمهور النجم عمرو دياب باختفاء كل ألبوماته الغنائية التي أنتجتها شركته "ناي" من قناته الرسمية على يوتيوب.واختفت ألبومات عمرو دياب دون الكشف عن السبب، ويرجح البعض أنها قد تكون خطوة من الهضبة تتعلق بمشروع جديد خاص بالحقوق الرقمية لأغانيه.والأمر لم يتوقف على قناته عبر "يوتيوب" فقط بل شمل أيضا تطبيق سبوتيفاي وموقع يوتيوب ميوزيك، أي تيونز.الألبومات التي اختفت أو تم إخفاؤها هي التي أنتجها عمرو دياب من خلال شركته "ناي" وهي "أحلى وأحلى 2016"، "معدي الناس 2017"، "كل حياتي 2018"، "أنا غير 2019"، "سهران 2020"، "يا أنا يا لأ 2020".أما بالنسبة لألبوماته القديمة التي تعاون فيها مع شركات "مزيكا"، و"عالم الفن" و"صوت الدلتا"، فتتواجد عبر القنوات الرسمية لهذه الشركات.الجدير بالذكر أن عمرو دياب اكتفى بترك أغاني وفيديوهات من حفلاته الغنائية عبر قناته على يوتيوب، والتي يتابعها 5 مليون متابع.