بعد 18 سنة.. هكذا أصبحت نجمة ستار أكاديمي اللبنانية ميرا مخايل (صور)

نشرت الفنانة ميرا مخايل صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

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ميرا كانت أطلقت مؤخرا أغنية "جننتا" وصورتها على طريقة الفيديو كليب.

ميرا كانت إحدى المشاركات بالموسم الأول من "ستار أكاديمي" واحتلت المرتبة 10.

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تزوجت وعملت في مجال الفنادق وابتعدت عن الفن لسنوات إلا انها عادت مجدداً إلى المجال.

لا تزال علاقتها بزميلتيها بهاء الكافي ومريم عطا الله في الموسم الأول من "ستار أكاديمي" جيدة ويلتقين بصورة دورية.