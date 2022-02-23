فنون ومشاهير

نقل فنان قدير إلى المستشفى.. وهذه تفاصيل وضعه الصحي

Lebanon 24
23-02-2022 | 06:50
A-
A+
Doc-P-921912-637812171030430075.jpg
Doc-P-921912-637812171030430075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل الفنان المصري سمير صبري، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك خلال جلسة كانت تجمعه بالمخرج محمد تركي، كان يراجع فيه برنامجه الغنائي عبر محطة الأغاني، مبيناً أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة حالياً.

ودون الناقد الفني طارق الشناوي، منشوراً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه أن صبري يتواجد في المستشفى تحت الملاحظة الطبية على أن يعود لمنزله بعد أيام، مطالباً بالتوقف عن الشائعات التي تدور حوله دون دراية بالأمر.
 


وكتب الشناوي، قائلاً: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".

 وتابع يقول: "سمير في المستشفي يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله.. أتمنى أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:06 | 2022-02-23
08:45 | 2022-02-23
08:00 | 2022-02-23
05:00 | 2022-02-23
04:17 | 2022-02-23
03:02 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website