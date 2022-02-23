نقل فنان قدير إلى المستشفى.. وهذه تفاصيل وضعه الصحي

نقل الفنان المصري سمير صبري، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك خلال جلسة كانت تجمعه بالمخرج محمد تركي، كان يراجع فيه برنامجه الغنائي عبر محطة الأغاني، مبيناً أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة حالياً.ودون الناقد الفني طارق الشناوي، منشوراً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه أن صبري يتواجد في المستشفى تحت الملاحظة الطبية على أن يعود لمنزله بعد أيام، مطالباً بالتوقف عن الشائعات التي تدور حوله دون دراية بالأمر.