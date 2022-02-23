رغم الانتقادات.. نيللي كريم تواصل تصوير مسلسل إبراهيم عيسى

رغم الأزمة الكبيرة التي افتعلها الكاتب إبراهيم عيسى بحديثه عن رحلة المعراج وإنكاره لها، ومن ثم المطالبة بمقاطعة أعماله وبرنامجه، والتي أدت الى انسحاب الفنان مصطفى درويش من فيلم "الملحد" ومسلسل "فاتن أمل حربي"، لا تزال الفنانة نيللي كريم تواصل تصوير دورها في المسلسل المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.والمسلسل هو التجربة الأولى لإبراهيم عيسى في عالم الدراما التلفزيونية، ومن إخراج ماندو العدل، وبطولة: نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي وخالد سرحان ومحمد ثروت وفادية عبدالغني، وعدد من الفنانين... وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتجسّد نيللي خلاله شخصية امرأة تتعرض لمشكلات اجتماعية، تخص المرأة منها الزواج العرفي والرسمي، وتظهر خلال الأحداث بأكثر من مرحلة عمرية، إذ تقوم بدور موظفة في الشهر العقاري، ويؤدي الفنان شريف سلامة دور زوجها في المسلسل، وينفصلان بعد إنجاب طفلين. كما يجسد الفنان محمد الشرنوبي دور مدرّس أزهري.وتعيش نيللي في المسلسل مع حماتها، التي تقوم بدورها الفنانة فايدة عبدالغني، وتحدث بينهما مشكلات تؤثر في علاقتها بزوجها، ثم تذهب إلى طبيب نفسي بعد الطلاق. وتم تصوير بعض مشاهد المسلسل في منطقة شبرا الخيمة ومنطقة الحصري.وسبق لإبراهيم عيسى أن خاض تجربة الكتابة والتأليف السينمائي، في أفلام: "صاحب المقام" من بطولة آسر ياسين ويسرا، و"الضيف" من بطولة خالد الصاوي وجميلة عوض، و"مولانا" لعمرو سعد.