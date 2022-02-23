فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب بوزن زائد بشكل كبير (صورة)

Lebanon 24
23-02-2022 | 15:21
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يبدو أنها جديدة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.
 
وظهرت شيرين بوزن زائد بشكل كبير.
 
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شيرين عبد الوهاب

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