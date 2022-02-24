فنون ومشاهير

ما هو سبب حذف أغاني عمرو دياب من قناته على يوتيوب؟ شاعر يكشف كل شيء

Lebanon 24
24-02-2022 | 11:00
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كشف الشاعر الغنائي، خالد تاج الدين، عن سبب اختفاء أغاني الفنان عمرو دياب من قناته الرسمية على يوتيوب منذ أمس وهو ما أثار تعجب الجمهور وتسألوا حول السبب.
 
وأوضح خالد تاج الدين، أنه جاري العمل حالياً على إعادة نشر جيمع أغاني عمرو دياب على قناته الرسمية مرة أخرى بعد أن تم حذفها.

وأشار في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن السبب في حذف الأغاني مشكلة تقنية ويتم حله حالياً.
 
وعلق قائلاً: "قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب تواجه مشاكل فنية، والكليبات كلها راجعه تاني، مشكلة بسيطة و جارٍ حلها حاليا".
المصدر: ليالينا
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