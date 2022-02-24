فنون ومشاهير

سيرين عبد النور تتعرض للهجوم.. ظهرت بفستان "أوفر" والجمهور: "شو لابسة ما لقيتي أقصر"؟ (فيديو)

Lebanon 24
24-02-2022 | 00:25
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لا زالت الفنانة سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها، فقد انتشر فيديو جديد لها ظهرت فيه بإطلالة جريئة.

 

فقد ارتدت سيرين فستانا أحمر اللون وقصيرا وهو مكشوف عند منطقة الصدر.

 

وكانت سيرين جالسة تستمتع على أنغام أغنيتها "ليلة" وحين وقفت بدأت تشد بفستانها القصير جدا ما عرضها للانتقادات.

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وعلق الجمهور على إطلالة سيرين بأنها غير موفقة، وسأل أحدهم: "ما لقيتي اقصر؟"، ومن بين التعليقات : "شو لابسة"، "لابسة فستان بنتا".

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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