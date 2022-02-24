نادين نسيب نجيم تظهر مع طفلة رضيعة بين يديها.. والجمهور يسأل: "ابنتك"؟ (فيديو)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي تحمل طفلة صغيرة بين يديها.

الرضيعة هي ابنة صديقتها وتدعى "آيانا"، وعلقت نادين على الصورة قائلة: "قصة حب كل ما بتشوفني بتغفى بين ايديي".

كما انتشر فيديو لنادين وهي تلاعب الطفلة.

وأشاد المتابعون بالصورة والفيديو، معتبرين ان نادين حنونة جدا مع الأطفال.

View this post on Instagram

A post shared by Ola NNN's (@ola.nnn)





وسأل البعض ان كانت الطفلة ابنتها، علما انها ابنة صديقتها المقربة نتالي نصرالله.