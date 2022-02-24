نادين نسيب نجيم تظهر مع طفلة رضيعة بين يديها.. والجمهور يسأل: "ابنتك"؟ (فيديو)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي تحمل طفلة صغيرة بين يديها.
الرضيعة هي ابنة صديقتها وتدعى "آيانا"، وعلقت نادين على الصورة قائلة: "قصة حب كل ما بتشوفني بتغفى بين ايديي".
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
كما انتشر فيديو لنادين وهي تلاعب الطفلة.
وأشاد المتابعون بالصورة والفيديو، معتبرين ان نادين حنونة جدا مع الأطفال.
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وسأل البعض ان كانت الطفلة ابنتها، علما انها ابنة صديقتها المقربة نتالي نصرالله.