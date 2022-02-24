فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تظهر مع طفلة رضيعة بين يديها.. والجمهور يسأل: "ابنتك"؟ (فيديو)

Lebanon 24
24-02-2022 | 03:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي تحمل طفلة صغيرة بين يديها.

 

الرضيعة هي ابنة صديقتها وتدعى "آيانا"، وعلقت نادين على الصورة قائلة: "قصة حب كل ما بتشوفني بتغفى بين ايديي".

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 

كما انتشر فيديو لنادين وهي تلاعب الطفلة.

 

وأشاد المتابعون بالصورة والفيديو، معتبرين ان نادين حنونة جدا مع الأطفال.

A post shared by Ola NNN's (@ola.nnn)


 
 

وسأل البعض ان كانت الطفلة ابنتها، علما انها ابنة صديقتها المقربة نتالي نصرالله.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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