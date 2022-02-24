فنون ومشاهير

زينة مكي تُفاجئ الجمهور بصور عمودها الفقري.. وتكشف مرضها

Lebanon 24
24-02-2022 | 04:00
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فاجأت الممثلة زينة مكي متابعيها بنشرها مجموعة صور شعاعية لعمودها الفقري، أظهرت وجود دعامات ومفصّلات حديدية مثبتة عليه.

 

وأرفقت الصور بالتعليق الآتي: "يطلقون عليّ لقب المرأة الحديدية لأسباب عدة، هذا عمودي الفقري وأنا فخورة به. امرأة من حديد".

 
 

وأوضحت مكي أنها شاركت هذا المنشور بسبب حوار عميق أجرته أخيراً مع أحد الأشخاص، وأدى الى اكتشافها مدى تأثير مرضها في شخصيتها، مضيفةً أنه يعطيها القوة، بالقول: "أنا إنسان مثلكم، أتألم، أعاني، لكن أواجه وأعيش".

 

يُذكر أن زينة مكي تعاني من مرض وراثي في العظام، خضعت بسببه إلى العديد من العلاجات الطبية على مدى سنين طويلة.

 

المصدر: لها
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