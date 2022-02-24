ما حقيقة تعرض نجم "باب الحارة" للضرب المبرح على يد 4 شبان؟ (صورة)

نفى الممثل السوري ميلاد يوسف شائعة تعرضه للضرب في شجار، بعد تداول مجموعة من الصور التي أبرزت كدمات على وجهه، وخبر مفاده: "خبر عاجل: الفنان ميلاد يوسف يتعرّض للضرب اثر مشاجرة مع 4 شبان في منطقة المزة بدمشق".





وأكد يوسف وهو نجم "باب الحارة" الذي أدى دور "عصام"، عدم صحة المنشور قائلاً عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "الخبر كاذب... دمتم بخير"، موضحاً أن "الصورة من فيلم 88 خطوة. الأخبار المتداولة عارية عن الصحة".



وأكد يوسف وهو نجم "باب الحارة" الذي أدى دور "عصام"، عدم صحة المنشور قائلاً عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "الخبر كاذب... دمتم بخير"، موضحاً أن "الصورة من فيلم 88 خطوة. الأخبار المتداولة عارية عن الصحة".