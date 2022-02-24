فنون ومشاهير

ما حقيقة تعرض نجم "باب الحارة" للضرب المبرح على يد 4 شبان؟ (صورة)

Lebanon 24
24-02-2022 | 06:10
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نفى الممثل السوري ميلاد يوسف شائعة تعرضه للضرب في شجار، بعد تداول مجموعة من الصور التي أبرزت كدمات على وجهه، وخبر مفاده: "خبر عاجل: الفنان ميلاد يوسف يتعرّض للضرب اثر مشاجرة مع 4 شبان في منطقة المزة بدمشق".
 


وأكد يوسف وهو نجم "باب الحارة" الذي أدى دور "عصام"، عدم صحة المنشور قائلاً عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "الخبر كاذب... دمتم بخير"، موضحاً أن "الصورة من فيلم 88 خطوة. الأخبار المتداولة عارية عن الصحة".


المصدر: لها
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