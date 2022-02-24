فنون ومشاهير

عبد المنعم عمايري عن المخرجة رشا شربتجي: ليست مرجعاً بالنسبة.. والأخيرة تردّ!

Lebanon 24
24-02-2022 | 14:00
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أبدت المخرجة السورية رشا شربتجي عدم اهتمامها بـ الهجوم المتكرر عليها من قبل مواطنها الفنان عبد المنعم عمايري، مؤكدة عدم وجود أسباب مبررة لتصريحاته السلبية بحقها، التي أدلى بها مؤخراً في مداخلة هاتفية مع إذاعة شام fm.

وقالت مخرجة مسلسل " حارة القبة" أن لا خلاف بينها وبين زميلها النجم الشهير، واستغربت من انشغاله بـ الحديث عنها بـ السلب، خاصة وأنها تحبه وتكن له الود والاحترام.

وأوضحت أن لقاءً قريباً جمعهما في موقع تصوير الموسم الثالث من مسلسل البيئة الشامية " حارة القبة"، بعد زياته لموقع تصوير العمل المندرج في إطار الأعمال الرمضانية لموسم 2022.

وعلقت:" ما بعرف ليش شاغل باله؟.. من فترة قريبة زار موقع تصوير مسلسل حارة القبة وكان بـ منتهى الود.. بـ النسبة لي أنا بحبه بس ما عندي مشكلة.. اللي بدو يزعل يزعل واللي بدو يهاجم يهاجم.. لما بكون الهجوم غير مبرر".

وكان نجم الدراما السورية، هاجم المخرجة في مداخلة هاتفية أجراها مع إذاعة شام fm، أكد فيها على أهميتها كـ مخرجة، مبدياً في الوقت نفسه عدم تقبله لذكر اسمها أمامه، بـ اعتباره أنها ليست مرجعاً له.
المصدر: لها
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