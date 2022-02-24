ياسمين صبري تستعين بكتاب عالمي لتوجيه رسالة الى جمهورها

نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الخاص في موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة كتبت عليها نصيحة مقتبسة من أحد الكتب العالمية، حيث وجّهتها الى جمهورها.



وكتبت ياسمين على الصورة قائلة: ""مت فارغاً" أو (Die Empty) هو عنوان كتاب للمؤلف تود هنري، والذي قال فيه: لا تذهب إلى قبرك وأنت تحمل في داخلك أفضل ما لديك، اختر دائماً أن تموت فارغاً".





وشرحت ياسمين معنى كلمات هنري بالقول: "أي كل الخير الذي في داخلك، سلّمه قبل أن ترحل، إذا كنت تملك فكرة جيدة نفّذها، علماً نافعاً بلّغه، هدفاً عميقاً حقّقه". وشرحت ياسمين معنى كلمات هنري بالقول: "أي كل الخير الذي في داخلك، سلّمه قبل أن ترحل، إذا كنت تملك فكرة جيدة نفّذها، علماً نافعاً بلّغه، هدفاً عميقاً حقّقه".