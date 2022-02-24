بعد دخوله الى المستشفى بحالة طارئة.. سمير صبري يكشف تطورات حالته: أُعالج بالكيماوي

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "المحور"، وفي أول ظهور له بعد دخوله المستشفى، كشف الفنان سمير صبري عن مفاجأة في أول تعليق له على حالته الصحية، حيث أكد أن سبب أزمته هو أنه كان يُعالج بالكيماوي، لأنه كان مصاباً بالسرطان، وشُفي منه؛ وهو ما أثَّّر في قلبه، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يخضع لجراحة في القلب، خلال ثلاثة أو أربعة أيام، قائلاً: "العملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جداً، وإن شاء الله أتخطاها وربنا يسهّل".وأشار إلى أن عدداً كبيراً من نجوم الفن يحرصون على زيارته، مثل: الفنانة ميرفت أمين، وإلهام شاهين، وفيفي عبده، ودنيا سمير غانم، ونجوى فؤاد...