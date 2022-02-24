فنون ومشاهير

جينيفر لورانس أم للمرة الأولى

Lebanon 24
24-02-2022 | 14:11
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وضعت النجمة السينمائية جينيفر لورانس مولودها الاول في لوس انجلوس حسب وسائل الاعلام العالمية.
 
ولم يتم تحديد جنس المولود او التاريخ الدقيق للولادة. الممثلة الاميركية البالغة من العمر 31 عاماً متزوجة من كوك ماروني وكانت ابقت حملها بعيداً عن الاضواء حتى ظهورها في شهر كانون الاول الفائت خلال العرض الاول لفيلم Don't look up، الذي تشارك بطولته الى جانب الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو والممثلة ميريل ستريب.
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