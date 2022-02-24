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رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين: لنتكل على أنفسنا وطاقاتنا المحلية والمباشرة بمكافحة الفساد

Lebanon 24
24-02-2022 | 14:45
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اشار رئيس "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين" أنطوان منسى  في بيان، انه "حان الوقت أن نتخلى عن الأنانيات، والتكاتف والتضامن، ولنعمل معا لنضع النقاط على الحروف، ونعيد عقارب الساعة الى التوقيت الصحيح".
 
ودعا إلى "التعاون والتفاعل مع الحدث اليوم"، وقال: "لنتكل على أنفسنا، وطاقاتنا المحلية، والمباشرة بمكافحة الفساد وضرب كل يد تمتد الى مصلحة الوطن العليا، ودحض كل الشائعات، وكل من يسوق لتدمير ما بناه الآباء والأجداد على مدى العصور".
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