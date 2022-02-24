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فنون ومشاهير
عمرو دياب: متحمّس لبث جميع إصداراتي بشكل حصري على منصة "أنغامي"
Lebanon 24
24-02-2022
|
23:00
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أعلن النجم عمرو دياب، توقّيع شراكة حصرية مع "أنغامي"، منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال عمرو دياب في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" اليوم إن "مجموعة أغانيه من إنتاج شركته "ناي فور ميديا" وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو سيتم توفيرها فقط وحصرياً من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصّة".
وأضاف: "متحمّس جداً لهذا المشروع الجديد الذي يسهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم"، مشيرا إلى أنه "اختار أنغامي باعتبارها منصة عالمية، تسهم بكل فخر في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم".
وتابع: "ولا يقف التعاون عند هذا الحدّ فقط، إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً مع أنغامي، حيث سنتعاون معاً لإيصال رسالتنا".
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