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فنون ومشاهير
بعد إعلان زينة مكي انفصالها عنه.. نبيل خوري يكشف عن دخوله قصة حب جديدة
Lebanon 24
25-02-2022
|
05:00
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كشف المُلحن اللبّناني نبيل خوري أنه يعيش قصّة حبّ جديدة بعد انفصاله عن زوجته المُمثلة اللبنانيّة زينة مكي قبل فترة وجيزة.
وفي لقاء له مع برنامج MBC Trending جرى على هامش حضوره حفل الفنان جو أشقر في يوم عيد الحب "الفالنتاين" ونُشر مؤخراً، أجاب نبيل الخوري عن سؤال حول ما إذا كان "أعزب" في هذا اليوم، فقال: ناطرتني هلأ بخلص الحفل وبروح لعندها".
كما أوضح الملحن اللبناني أن هناك أغنية قريبة من كلماته وألحانه للمغنية عبير نعمة، وهي أفضل أغنية صنعها خلال حياته، لأنها تعبر عنه بشكل شخصي، مضيفاً أنّ هناك أيضاً عملاً جديداً من كلماته وألحانه سيقدمه المغني اللبناني آدم في فصل الصيف المقبل.
كانت الممثلة اللبنانية زينة قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الملحن اللبناني نبيل خوري خلال لقاء لها في برنامج Spot On الذي يقدمه رالف معتوق على إذاعتي صوت كل لبنان وصوت الغد.
المصدر: عربي بوست
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