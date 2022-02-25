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فنون ومشاهير
فنان يعترف بإدمانه الكحول والمخدرات... تفاصيل مؤلمة في حياته
Lebanon 24
25-02-2022
|
08:00
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لم يخجل الفنان أحمد عزمي، من الكشف عن أمور خاصة وحساسة جداً واجهته خلال حياته، وذلك خلال استضافته في برنامج "كلام الناس"، الذي يعرض عبر فضائية "mbc مصر". فما هي أبرز تصريحات احمد عزمي؟
كشف أحمد عزمي، أنّ مجموعة من الأشخاص من حوله جعلته يدخل في دوامة الكحول والمخدرات، معترفاً أن "الكحول بداية لأي مفسدة"
وقال أنّ مقتل شقيقه بحادثة بشعة تعرض فيها لـ13 طعنة في جسده، بسبب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، "خلاني مبقتش قادر أواجه الدنيا، روحت شرم الشيخ واشتريت شاليه"، متابعاً لأنه "عندما ذهب الى شرم الشيخ كان حواليا مجموعة من الأشخاص ودخلت في دوامة الكحول، وبدأت تعاطي المخدرات، ودخلت في اكتئاب مع انفصالي عن زوجتي".
وأشار الى ان "الحكاية بدأت تزيد لحد 2013 لما اتحكم عليا"، متابعاً "كان معايا ناس في عربيتي ولجنة وقفتنا والضابط لاحظ أن هناك شيء غير طبيعي ففتش السيارة ووجد أقراص مخدرة".
وذكر أن الأمر وصل لنقطة لا يستطيع أحد مساعدته في قضيته، لافتا الى أنه تم الحكم عليه بالسجن ستة أشهر وقضى العقوبة.
المصدر: أنوثة
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