فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)

حلّ الفنان محمد رشاد ضيفاً على برنامج "آخر النهار"، الذي يقدّمه الإعلامي تامر أمين عبر قناة "النهار" الفضائية، حيث تحدث للمرة الأولى عن خطيبته غادة فتحي، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة مي حلمي، كاشفاً عن موعد زفافه. إذ قال: "إن شاء الله هتجوز قريب فهي بنت أصل بتشتغل في قطاع البترول، وأنا مبحبش أدخل في الحياة الشخصية واتكلم عليها عشان هي بتخصني لوحدي".وأضاف: "خطيبتي شخصية عامة في مجالها، وإن شاء الله ربنا يكتب الخير وحضرتك تبقى من أول المدعوين، ولكن لم نحدد موعد الزواج بعد".الغريب في الأمر أن بعد نشر صور غادة فتحي خطيبة محمد رشاد، أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تشبه في الملامح زوجته السابقة الإعلامية مي حلمي، ورغم محاولات غادة نفي أي شبه بينهما، استمر الجمهور في تأكيد هذا الشبه.يُذكر أن آخر أعمال محمد رشاد، أغنية "أنا مش شمتان"، التي تعاون فيها مع الشاعرة كوثر حجازي، والملحن محمد النادي، والموزع طارق عبد الجابر، والتي ربطها الجمهور بأزمة طلاقه إلا أنه نفى ذلك في أكثر من لقاء.