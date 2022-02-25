بعد 41 عاماً من الزواج... نجم "​Abba​" يُعلن طلاقه من زوجته الثانية!

فاجأ بيورن أولفيوس نجم فريق Abba السويدي جمهوره بطلاقه من زوجته الثانية لينا بعد 41 عاماً من الزواج، أنجبا خلالها ابنتين، وحظيا بأكثر من حفيد.وقال الثنائي في تصريحات إعلامية: "بعد العديد من السنوات الرائعة والمليئة بالأحداث، قرّرنا أن نسير في طريقنا المنفصل. ولكن سنظل صديقين مقرّبين، وسنواصل الاحتفال بأعياد ميلاد أحفادنا والعطلات العائلية الأخرى معاً".وجاء إعلان الطلاق بالتزامن مع تحضير بيورن مع زوجته الأولى وزميلته في الفرقة أغنيثا فالستوغ لإصدار ألبوم جديد تحت عنوان Voyage.يُذكر أن بيرون رُزق من فالستوغ بـ"ليندا" و"بيتر"، ومن لينا بـ"إيما" و"آنا".