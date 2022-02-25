فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيب مع الورود الحمراء... كيف بدت؟

Lebanon 24
25-02-2022 | 13:49
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نشرت النجمة نادين نسيب نجيم صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام".
 
زطهرت نادين وهي تحمل ورودًا حمراء مع شعر ناعم، حيث بدت الصورة أنها من مشهد تمثيلي تصوره.
 
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نادين نسيب نجيم

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