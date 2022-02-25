نادين نسيب نجيب مع الورود الحمراء... كيف بدت؟

نشرت النجمة نادين نسيب نجيم صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام".

زطهرت نادين وهي تحمل ورودًا حمراء مع شعر ناعم، حيث بدت الصورة أنها من مشهد تمثيلي تصوره.