فنون ومشاهير

يارا تلفت الأنظار بفستانها الأسود (صور)

Lebanon 24
25-02-2022 | 16:00
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نشرت الفنانة اللبنانية يارا مجموعة صور لها على "إنستغرام".
 
وظهرت يارا بفستان أسود طويل نال إعجاب المتابعين.
 
ولفتت يارا إلى أن إطلالتها جاءت خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف.
 
وعلقت قائلة: "مساكم خير وأناقة".
 
 


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