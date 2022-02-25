فنون ومشاهير

رامي صبري يُحرج أصالة! (صورة)

Lebanon 24
25-02-2022 | 23:59
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطها احد المتابعين لحساب الفنان المصري رامي صبري على انستغرام، حيث أعلن عن موعد إطلاق أغنيته الجديدة "مع نفسي" على "يوتيوب" فكتبت له الفنانة السورية أصالة نصري: "بتجنن الاغنية راموتي"، فردّ على تعليقها وكتب: "لسة ما نزلتش يا حبيبتي". 
هذا التعليق أثار موجة من السخرية من اصالة لدى جمهور  صبري الذين اعتبروا أن كثرة المجاملات تحرج أصحابها. بدوره انتقد بعض جمهور اصالة ردّ صبري واصفين اياه "بالرد المعيب" في حين دافع البعض الاخر عن النجمين معتبرين أن أصالة استمعت حتماً الى الاغنية قبل اعلان صبري عنها.
 
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