فنون ومشاهير

ريتا حرب وإبنتها مُصابتان بـ"كورونا"... ظهرتا معاً على سرير المستشفى! (صور)

Lebanon 24
26-02-2022 | 08:00
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أعلنت الممثلة ومقدّمة البرامج ريتا حرب عن إصابتها وابنتها بفيروس "كورونا". ونشرت صورة ظهرت فيها مع الاخيرة وهي تعانقها، بينما كانت مستلقية على سرير المستشفى، حيث تتابع علاجها بعد إصابتها بحادث سيرٍ منذ فترة قصيرة.
 
 
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ريتا حرب

كورونا

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