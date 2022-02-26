فنون ومشاهير

بعد تدهور حالته الصحية.. السيسي يصدر توجيهاته لعلاج الفنان القدير

Lebanon 24
26-02-2022 | 14:00
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أعلنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة.

وكتبت في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "شكراً سيادة الرئيس. سيادة الرئيس ادى تعليمات للدولة ممثلة في دكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة بأن الدولة تتكفل بعلاج الاستاذ التاريخ سمير صبري على نفقة وطنه ودكتور خالد عبد الغفار تواصل فوراً مع استاذ سمير صبري بعد مكالمته مع استاذ عمرو اديب. وتحيا مصر".

وكان صبري في أول ظهور له بعد دخوله المستشفى، كشف عن مفاجأة في أول تعليق له على حالته الصحية، حيث أكد أن سبب أزمته هو أنه كان يُعالج بالكيماوي، لأنه كان مصاباً بالسرطان، وشُفي منه؛ وهو ما أثَّّر في قلبه، لافتاً إلى أن من المقرر أن يخضع لجراحة في القلب، خلال ثلاثة أو أربعة أيام،.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "المحور": "العملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جداً، وإن شاء الله أتخطاها وربنا يسهّل".
المصدر: لها
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