فنون ومشاهير

في حفل قصر عابدين.. أنغام تعاتب فرقتها الموسيقية بحدة

Lebanon 24
26-02-2022 | 16:00
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أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً كبيراً في قصر عابدين مساء الجمعة قدمت خلاله عدداً كبيراً من أشهر أغانيها.

وخلال الحفل فاجأت أنغام جمهورها بتوجيه اللوم لمايسترو حفلها كريم فودة، بعد حالة من عدم الانسجام الواضحة معهم على المسرح.

وحاولت أنغام تقديم عدد من أغنياتها وعدم التركيز مع مشكلات الإيقاع والفرقة الموسيقية لكنها بعد أغنية "هو نفس الشوق" احتدت عليهم، قائلة: "أنا تعبت مش سامعة الموسيقى.. أنا بغني لوحدي"، ليبادرها الجمهور بتحية كبيرة.

وكشفت أنغام في البدابة عن سبب غياب فرقتها الموسيقية المعتادة عن حفلها المقام بقصر عابدين.

وقالت أنغام إن معظم فرقتها الموسيقية منعتهم ظروف السفر من مشاركتها حفل اليوم، لكن لحسن الحظ تم استبدالهم بشباب أوركسترا القاهرة السيمفوني.


المصدر: لها
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