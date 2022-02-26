فنون ومشاهير

هذه قيمة ثروة وائل كفوري الحقيقية.. وعلاقة حب جديدة بعد انفصاله عن شانا عبود؟

Lebanon 24
26-02-2022 | 07:49
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كشف أحد المواقع الاخبارية أنّ ثروة النجم وائل كفوري بلغت حوالي 16 مليون دولار، وبحسب التقرير فإنّ ثروة كفوري كان من الممكن أن تكون اعلى بكثير لو كان من النجوم المهتمين بالظهور والحملات الدعائية والبرامج، وهو ما نقله موقع "نواعم".
موسم الحفلات
وبالنسبة الى موسم حفلات النجم في الفترة المقبلة، فالبداية من أبو ظبي، قطر، عمان، باريس، حتى قبرص تمتد جولات ملك الرومانسية وائل كفوري خلال خريطته الفنية هذا العام.
وحتى الآن، لم يستقر كفوري على عمله الغنائي الجديد حتى الآن خاصة أن نجاح آخر أغنياته "البنت القوية" جعل اختيار الجديد أضعب كثيراً، حيث تخطت الأغنية حاجز الـ 100 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب خلال الأيام الماضية.

 شائعة غرام 
على صعيد آخر، يبدو أن علاقة وائل كفوري وشانا عبود وصلت لنهايتها، حيث اختفت من الظهور معه نهائياً خلال الفترة الماضية على عكس العام الماضي بعدما رافقته في معظم المناسبات التي ظهر بها كفوري.
ويتردد أن هناك علاقة جديدة في حياة وائل كفوري بعد أن أخذ قرار الانفصال عن شانا نهائياً، ولكن حتى الآن لم يخرج أي من الطرفين لتأكيد أو نفي خبر انفصالهما.
المصدر: نواعم
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