فنون ومشاهير

مصرع فنان لبناني في مصر

Lebanon 24
26-02-2022 | 23:00
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توفي الفنان جان بيار حداد داخل شقّته بمنطقة الشيخ زايد في مصر، عن عمر يناهز 39 عاماً، نتيجة اختناقه بعد تسرّب الغاز الطبيعي.

وتلقّت مباحث الجيزة بلاغاً يفيد العثور على جثّة هامدة داخل منزل بالشيخ زايد، وانتقلت المباحث الجنائيّة إلى مكان الواقعة، وتبين أنّه جان بيار حدّاد، ويعمل في مطعم لبنانيّ بالشيخ زايد، إضافة إلى عمله بالفنّ.

ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بشقّته، إضافة إلى الاستماع إلى أقوال عدد من الجيران، تبيّن أنه فارق الحياة نتيجة تعرّضه لاختناق بسبب تسرّب الغاز داخل شقته.
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