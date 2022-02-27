فنون ومشاهير

ظهرت كالنجمات.. أمل طالب تُفاجئ الجميع بلوك جديد والجمهور يعلق: "مين هاي؟" (صورة)

Lebanon 24
27-02-2022 | 03:00
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نشرت الممثّلة الكوميدية أمل طالب صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

أمل التي اعتاد عليها جمهور برنامج "لهون وبس" عبر شاشة الـ lbci ظهرت بإطلالة ساحرة ومختلفة، حيث نشرت صورة لها ارتدت فيها اللون الفضي واعتمدت ماكياجا مغايرا.

 

A post shared by amal taleb أمل طالب (@amaltalebofficial)


 

الصورة لاقت استحسان معجبيها الذين لم يتعرفوا عليها بداية لكنهم أشادوا بجمالها، ومن بين التعليقات على الصورة: "مين هاي"، "شو هالجمال"، "هيفا نوال أليسا أو نانسي؟"

المصدر: "رصد" لبنان 24
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