رحيل الفنانة جالا فهمي.. بعد غياب غامض عن الساحة الفنية!

رحلت الفنانة المصرية جالا فهمي، عن عمر ناهز الـ 59 عاما، وفق ما أعلنته الإعلامية بوسي شلبي، وأكده شقيق الراحلة مدير التصوير مصطفى فهمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي".وجالا فهمي هي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، وقد بدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة في الثانية عشر من عمرها، حيث عملت في الإذاعة والتلفزيون وقدمت برنامج بعنوان “حكايات راوية وفكري".أدوار بطولةوبعدها انتقلت للعمل في السينما، فقدمت دور صغير في بداية مشوارها الفني خلال فيلم بعنوان "يوم مر ويوم حلو" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وذلك بعد تخرجها من الجامعة عام 1988، ومنحها والدها المخرج أشرف فهمي دور البطولة في فيلم “إعدام قاضي”، ولم تتعاون معه في أي عمل آخر بعد ذلك.وقدمت جالا فهمي خلال مسيرتها الفنية أربعة مسلسلات فقط، وهم "ليالي الحلمية، الوسية، أحلام العمر، زمن الحلم الضائع"، أما في السينما فقدمت العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم "قبضة الهلالي" مع النجمة ليلى علوي، فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه" وهو من أشهر أفلامها، شاركت في بطولته مع الفنان الراحل كمال الشناوي، والفنان الراحل نجاح الموجي.كما تألقت جالا فهمي في مشاركة البطولة مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من خلال فيلم بعنوان “الجينز” والمأخوذ من قصة أحد الأفلام الأجنبية، كما شاركت في بطولة فيلم "جالا جالا" مع المطرب فارس، ثم كانت آخر بطولة لها في فيلم “أول مرة تحب” والذي تم عرضه في عام 2003.