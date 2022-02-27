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فنون ومشاهير
رحيل الفنانة جالا فهمي.. بعد غياب غامض عن الساحة الفنية!
Lebanon 24
27-02-2022
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رحلت الفنانة المصرية جالا فهمي، عن عمر ناهز الـ 59 عاما، وفق ما أعلنته الإعلامية بوسي شلبي، وأكده شقيق الراحلة مدير التصوير مصطفى فهمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي".
وجالا فهمي هي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، وقد بدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة في الثانية عشر من عمرها، حيث عملت في الإذاعة والتلفزيون وقدمت برنامج بعنوان “حكايات راوية وفكري".
أدوار بطولة
وبعدها انتقلت للعمل في السينما، فقدمت دور صغير في بداية مشوارها الفني خلال فيلم بعنوان "يوم مر ويوم حلو" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وذلك بعد تخرجها من الجامعة عام 1988، ومنحها والدها المخرج أشرف فهمي دور البطولة في فيلم “إعدام قاضي”، ولم تتعاون معه في أي عمل آخر بعد ذلك.
وقدمت جالا فهمي خلال مسيرتها الفنية أربعة مسلسلات فقط، وهم "ليالي الحلمية، الوسية، أحلام العمر، زمن الحلم الضائع"، أما في السينما فقدمت العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم "قبضة الهلالي" مع النجمة ليلى علوي، فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه" وهو من أشهر أفلامها، شاركت في بطولته مع الفنان الراحل كمال الشناوي، والفنان الراحل نجاح الموجي.
كما تألقت جالا فهمي في مشاركة البطولة مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من خلال فيلم بعنوان “الجينز” والمأخوذ من قصة أحد الأفلام الأجنبية، كما شاركت في بطولة فيلم "جالا جالا" مع المطرب فارس، ثم كانت آخر بطولة لها في فيلم “أول مرة تحب” والذي تم عرضه في عام 2003.
حياتها الزوجية
تزوجت الفنانة جالا فهمي خلال حياتها أربعة مرات كان أول زوج لها هو الموسيقار الكبير عمر خيرت ورزقت منه بابنها الوحيد عمر عمر خيرت، ثم انفصلت عنه وتزوجت للمرة الثانية من كريم زغيب، ثم انفصلت عنه وتزوجت من المخرج شريف شعبان والذي قدمت معه عدة أعمال فنية، ولكنها انفصلت أيضاً وتزوجت المرة الرابعة والأخيرة من المنتج عمرو حجازي والذي أنتج لها فيلم "جالا جالا".
وكشفت الفنانة المصرية، عن فشل استقرار حياتها الزوجية، خلال تصريحات إعلامية لها، حيث قالت إن العمل في التمثيل ومواعيد التصوير والحياة الفنية غير المستقرة هي السبب الرئيسي في فشلها في حياتها الزوجية أكثر من مرة.
متعددة المواهب
وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الراحلة جالا فهمي، وكان على رأسهم الفنانة المصرية نبيلة عبيد، ودينا فؤاد، وناهد السباعي، وآيتن عامر، والإعلامية بوسي شلبي.
فيما ودعها الناقد الفني طارق الشناوي بكلمات مؤثرة حيث قال: "رحلت جالا فهمي بعد أن غابت عن الحياة الفنية أكثر من عشر سنوات كانت متعددة المواهب ومن الواضح أنها قررت قطع كل وسائل التواصل مع الوسط الفني متعمدة.. لا أحد يعرف سر الغياب، الرحمة والمغفرة لجالا فهمي".
المصدر:
سكاي نيوز
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