طليقة فنان مصري شهير ترقص على العمود.. شاهدوا الفيديو

مجددا أطلت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي على متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، برقصها على العمود.

وقالت في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام": "تجردي من روحك. لا تعبث أبدًا مع امرأة معلقة رأسًا على عقب من أجل المتعة".

وكانت الكامل ظهرت في مقاطع مصوّرة بملابس رياضية سوداء مؤلفة من قطعتين أثناء تمايلها على العمود الحديدي.

وكانت الكامل قد أعلنت انفصالها عن الفيشاوي، مشيرةً إلى أنهما تطلّقا بسبب خلافات بينهما، متمنيةً له التوفيق في حياته، ومعبّرةً عن احترامها وتقديرها له.

كما كشفت ندى الكامل سبب انفصالها عن أحمد الفيشاوي، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، قالت فيه: "من امرأة قلبها هلك وانطفأ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي، ربنا يوفّقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنتَ خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيراً".

وحذفت ندى الكامل الصور التي تجمعها بطليقها الفنان أحمد الفيشاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاهل الفيشاوي الرد على هذا الأمر تماماً.