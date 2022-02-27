فنون ومشاهير

ابنة أحلام تسرق الأضواء من والدتها.. تعرفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
27-02-2022 | 08:00
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خطفت "فاطمة" ابنة الفنانة الإماراتية أحلام الأنظار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في صورة جمعتها بوالدتها على تطبيق "سناب شات".

 
 

وكانت أحلام احتفلت بعيد ميلاد ابنتها منذ أيام قليلة في حفل ضخم، وتوّجهت لها بالقول: "يا ماخذة قلبي يا فاطمة، ابنتي الغالية كل عام وسنينك فرح وحب وسعادة، وجعل ربي يسخر لك الارض ومن عليها واشوفك في اعلى المناصب يا رب ويصلحك ويبارك لي فيك واشوف برك يا حبيبتي فاطمة بنت مبارك".

 

يُذكر أنّ أحلام تزوجت عام 2003 بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، ولها منه ثلاثة أبناء وهم: فاهد ولد عام 2004، وَفاطمة ولدت عام 2008، ولولوة عام 2010.

المصدر: لها
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