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فنون ومشاهير
عائلة عادل إمام تفجّر غضبها ... "هذا الأمر لم يعد مسموحاً!!"
Lebanon 24
27-02-2022
|
14:00
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هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الممثل القدير عادل إمام للشائعات وتنتشر أخبار لا صحة لها عنه.
وهذه المرة تم تداول خبر وفاته مما استدعى ردا من شقيقه المنتج عصام إمام وذلك في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب مشيرا الى انه لم يعد مقبولا تداول هذا النوع من الاخبار: "احنا زهقنا.. ولا أعلم السبب.. في إيه.. ليه الطريقة دي مرة واتنين وعشرة"، وأكد انه في حال هناك اي جديد او تطور يتعلق بالزعيم ستقوم العائلة بالإفصاح عنه ولن يتستر عليه.
وكشف عصام ان شقيقه عادل يعمل على مشروع فني سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه" يقوم ببطولته هو وابنه محمد إمام، حيث يتناول الفيلم العلاقة بينهما.
المصدر: الفن
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