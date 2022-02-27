نجمة "ذا فويس" تكشف.. شيرين عبد الوهاب تنمرت على شكلي!

كشفت الفنانة التونسية لمياء جمال، نجمة برنامج The Voice، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تنمرت على شكلها لعدم اختيارها لها كمدربة خلال مشاركتها في برناج المواهب.

وأضافت جمال في تصريحات تلفزيونية أنها اعتقدت في البداية بأن شيرين كانت تمازحها كما كانت تفعل معها وكذلك أعضاء لجنة التحكيم، لكن عندما اختارت الفنان صابر الرباعي، غضبت شيرين، وبدأت تتنمر على شكلها كلما تراها.

وأضافت: "كنا بنحتفل بعيد ميلاد الفنان كاظم الساهر، كانت تضحك وقالت عليّ ها ما حلوة، وأنا كنت انسانة فقيرة في بداية حياتي الفنية، وهذا الموقف لا زلت أتذكره وكأنه حدث الآن، ولكنني أحبها وأحب أغانيها.. الله يرزقها ويعطيها الصحة والعافية".