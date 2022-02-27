"بلا ما نحس"... عبير نعمة تطل على جمهورها بعمل جديد

طرحت الفنانة اللبنانية عبير نعمة اغنية جديدة تحمل عنوان "بلا ما نحس" من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع وميكس سليمان دميان.

والأغنية تأخذ الطابع الرومنسي وتجسد مشاعر الحب من طرف واحد وحالة الإنتظار والأمل التي يعيشها الشخص وعدم قدرته على البوح بأحاسيسه خوفاً من خسارة الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر.وفي هذا الاطار قالت نعمة:"عندما طرحت الجهة المنتجة علي فكرة الأغنية وسمعتها للمرّة الأولى، أحببتها على الفور بخاصة أنها من نمط موسيقيّ جديد لم أقدمه سابقاً".وتابعت: "هذه الأغنية تعكس حقيقة مشاعرنا التي تتطوّر أحياناً كثيرة "بلا ما نحس".وختمت عبير بالقول:" أنا سعيدة جداً بتعاوني للمرّة الأولى مع نبيل خوري الذي أعتبره من المواهب الكبيرة على الساحة الموسيقيّة الفنيّة وأتوقّع له نجاحاً كبيراً ومُستقبلاً زاهراً، وكذلك الأمر بالنسبة لسليمان دميان الذي وزّع العمل على طريقة البوب وأنتظر بفارغ الصبر أن أكرّر هذه التجربة معه من خلال أعمال أخرى ،هذا بالإضافة إلى المُخرج نديم حبيقة الذي قدّمني في هذا الكليب بإطار مُختلف ومن خلال فكرة مُميّزة بأبعادها ومعانيها. فهو جسّد من خلال المشهديّة الطاقة الحيويّة التي تُحيط بنا وهالة الإنسان وألوانها التي تعبّرعن حالة الإنسان النفسيّة والعاطفية".أمّا الكاتب والملحن نبيل الخوري فقال:" لطالما أردت أن يجمعني تعاون فني مع عبير نعمة التي أعتبرها من أجمل الأصوات النسائيّة وأحبّها جداً موسيقياً و أحترمها شخصياً".وتابع:"بلا ما نحس" من أكثر الإصدارات التي أشعر بالحماسة الكبيرة لطرحها، وهي ستكون من أجمل الأعمال التي سأقدّمها في مسيرتي الفنيّة بخاصّة أنّها بصوت عبير نعمة ولأنّني تحدّيت نفسي فيها من خلال لون موسيقيّ جديد لم يطرح بعد في عالمنا العربيّ. وختم نبيل بالقول:"إنّه لشرف كبير لي أنّني تعاملت مع عبير نعمة وأتمنى أن تجمعنا تعاونات أخرى في المستقبل".كما عبر المخرج نديم حبيقة عن فرحته الكبيرة بتعاونه الأول مع عبير نعمة وقال:"كان هناك إنسجام وتوافق جميل بيننا منذ لحظات التصوير الأولى، وكانت الأجواء إيجابية ومريحة بخاصّة أن عبير نعمة كانت واثقة بعملي وبالأفكار التي طرحتها، وكنت مُتحمّساً جداً لأنّها أرادت الظهور في هذا الكليب بصورة مختلفة عن الأعمال التي قدّمتها سابقاً علماً أنّنا اعتمدنا على إطلالة جديدة من حيث الشعر واللوك وإنّما بسيطة في الوقت عينه ليبقى التركيز الأساسي على الأغنية ومعانيها".أمّا عن الفيديو كليب، فعلّق نديم حبيقة بالقول:"هو لا يجسد قصة معينة بل ينقل حالة إنتظار يعيشها شخصان، ترجمت معانيها من خلال لوحات مشهديّة وصورة إخراجيّة بسيطة".وتابع:" اعتمدت كثيراً في هذا الكليب على الإضاءة التي وظّفتها بشكل أساسيّ لخدمة فكرة العمل أضف إلى إستخدامي لصورة"ظلّ" الإنسان التي أجدها تُعبّر عن غياب الشخص وعن حضوره في الوقت نفسه".يُذكر أن أغنية "بلا ما نحس" متوفرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالمية، أمّا الكليب فعلى قناة عبير نعمة الخاصّة على موقع يوتيوب.