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فنون ومشاهير
زوجة الاعلامي اللبناني الشهير عارضة الازياء التونسية تبكي... ما السبب؟ (صورة)
Lebanon 24
27-02-2022
|
09:10
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نشرت عاضة الأزياء التونسية وزوجة مقدم البرامج اللبناني وسام بريدي صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" كتبت فيها: "حسناً.. لقد أضعت هاتفي".
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