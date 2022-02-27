فنون ومشاهير

زوجة الاعلامي اللبناني الشهير عارضة الازياء التونسية تبكي... ما السبب؟ (صورة)

Lebanon 24
27-02-2022 | 09:10
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نشرت عاضة الأزياء التونسية وزوجة مقدم البرامج اللبناني وسام بريدي صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" كتبت فيها: "حسناً.. لقد أضعت هاتفي". 
 
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ريم سعيدي

وسام بريدي

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