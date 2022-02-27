فنون ومشاهير

فارس كرم.. راجع

Lebanon 24
27-02-2022 | 23:00
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أعلن الفنان فارس كرم عن اقتراب موعد إطلاق أغنيته الجديدة "عموعدنا… ولا شو"، والتي تحمل توقيع المخرج جو بو عيد، وكتب: "اشتقتلكن كتير، راجع".

ونشر فارس مقطعاً قصيراً من الأغنية حيث كشف عن أحد مقاطعها الذي يقول "تهدّوا منيح… تهدّوا منيح… تكمّشوا"، ما لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين.

تجدر الإشارة الى أنّ الأغنية من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان.
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