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فنون ومشاهير
صورةٌ له منذ الصغر.. إعلامي لبنانيّ يحتفل بميلاده الـ56
Lebanon 24
27-02-2022
|
14:27
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احتفل الاعلامي بسام ابو زيد اليوم بعيد ميلاده الـ56.
وللمناسبة نشر ابو زيد صورة له في الصغر وكتب معلقاً: بعدا الدني بألف خير والدليل محبة الناس وهيدا أهم كنز بالدني. بشكر كل يلي تذكرني بهالنهار وعبر عن محبتو بكلمة بصورة باتصال بتسجيل صوتي،بالفعل الأصدقاء المحبين هني يلي بخلوا الإنسان يشعر بحلاوة الأيام ولو كانت صعبة. ٥٦ سنة هيك كنت وهيك صرت.
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