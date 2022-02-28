هؤلاء هم النجوم اللبنانيون الأكثر متابعة عبر يوتيوب

مما لا شك فيه أن مكونات النجاح في العمل الفني ليست بالأمر السهل، فهي تحتاج إلى مقادير محددة من الخيارات الجيدة للأغنيات وإدارة الأعمال المجتهدة فضلا عن الكاريزما الخاصة بكل فنان.وفي عصر الأرقام التي باتت عنصراً مهما لأي فنان نظراً إلى أهميتها في تحديد مدى متابعته من الجمهور وتأثيره في الرأي العام لا بد من الإضاءة على النجاح الكبير الذي يحققه الفنان زياد برجي الذي تصدر قائمة أكثر فنان لبناني شاب لديه مشتركين عبر قناته على يوتيوب في لبنان مسجلا مليون و21 ألف مشترك.هذا الرقم ليس بمستغرب على زياد الذي يحقق من خلال خياراته الفنية نجاحاً منقطع النظير خصوصاً أغنية "شو حلو" التي تخطت الـ 300 مليون مشاهدة على يوتيوب لتكون بذلك أوّل أغنية لبنانية تحقق هذا الرقم القياسي.في المرتبة الثانية حل الفنان والموسيقي أندريه سويد مسجلاً مليون وعشرين ألف مشترك عبر قناته الخاصة على يوتيوب. سويد الذي يعتبر الموسيقي الأول عربياً من حيث عدد المشتركين على يوتيوب يحقق نجاحاً كبيراً من خلال عمله الغنائي الأول "لالي" الذي طرحه بعد تعافيه من إصابته بانفجار المرفأ، ناهيك عن معزوفاته التي حققت أرقاماً قياسية قدرت بالملايين من حيث عدد المشاهدات على يوتيوب. كل هذه المعطيات والأرقام إن دلت على شيء، فعلى فنان موهوب في انتظاره مستقبلاً مزدهراً وحافلاً.وفي المرتبة الثالثة حل السوبر ستار راغب علامة مسجلا 923 ألف مشترك عبر قناته الخاصة على يوتيوب. هذا الرقم الذي يثبت أن علامة المتجدد على الدوام يملك مفاتيح النجاح القائم اليوم على الاستمرارية ومواكبة جيل الشباب من خلال اصداراته الفنية التي تحاكي مختلف المراحل العمرية واعماله المصورة التي تضج بالحياة والحب والتفاؤل.(زهرة الخليج)