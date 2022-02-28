فنون ومشاهير

فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)

Lebanon 24
28-02-2022 | 00:02
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع احتدام الصراع الروسي ـ الأوكراني، عادت إلى الواجهة أغنية السيدة فيروز "كانوا يا حبيبي" التي غنتها عام 1974 في مسرحية "لولو" وهي من كلمات وتوزيع الأخوين رحباني.

 

وتعود موسيقى "كانوا يا حبيبي" إلى أغنية من الفلكلور الروسي بعنوان Polyushka Polye  وغناها الجيش الأحمر السوفييتي، ولكنها عدلت من قبل الأخوين رحباني.

 

وترجع أصول Polyushka Polye  إلى سيمفونية للموسيقي الروسي "ليف كنيبر" وهي سيمفونيته رقم 4 بعنوان Poem of the Komsomol Fighter . وهذه السيمفونية كانت تتضمن أغنية بعنوان Meadowlands والاخيرة حققت شعبية كبيرة في روسيا تخطت شعبية السيمفونية الكاملة التي اجتُزئت منها وتعرف هذه الأغنية بـ Polyushka Polye وغنتها جوقة الجيش الأحمر الروسي. مع الإشارة إلى أن كلمات الأغنية الروسية بتوقيع فيكتور غوسيف.

 



 
 

وهذه المقطوعة الموسيقية استخدمها الأخوان الرحباني في بداية أغنية "كانوا يا حبيبي"، وفي منتصف الأغنية استخدما أغنية "كاتيوشا" التي كانت تغنى أيام الحرب العالمية الثانية وتحكي عن فتاة تنتظر حبيبها الذي يخدم بلاده في الجيش، وغنتها أيضاً جوقة الجيش الأحمر السوفييتي.

 

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-02-28
04:00 | 2022-02-28
03:00 | 2022-02-28
02:01 | 2022-02-28
23:00 | 2022-02-27
16:00 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website