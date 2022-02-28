فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)

مع احتدام الصراع الروسي ـ الأوكراني، عادت إلى الواجهة أغنية السيدة فيروز "كانوا يا حبيبي" التي غنتها عام 1974 في مسرحية "لولو" وهي من كلمات وتوزيع الأخوين رحباني.

وتعود موسيقى "كانوا يا حبيبي" إلى أغنية من الفلكلور الروسي بعنوان Polyushka Polye وغناها الجيش الأحمر السوفييتي، ولكنها عدلت من قبل الأخوين رحباني.

وترجع أصول Polyushka Polye إلى سيمفونية للموسيقي الروسي "ليف كنيبر" وهي سيمفونيته رقم 4 بعنوان Poem of the Komsomol Fighter . وهذه السيمفونية كانت تتضمن أغنية بعنوان Meadowlands والاخيرة حققت شعبية كبيرة في روسيا تخطت شعبية السيمفونية الكاملة التي اجتُزئت منها وتعرف هذه الأغنية بـ Polyushka Polye وغنتها جوقة الجيش الأحمر الروسي. مع الإشارة إلى أن كلمات الأغنية الروسية بتوقيع فيكتور غوسيف.







وهذه المقطوعة الموسيقية استخدمها الأخوان الرحباني في بداية أغنية "كانوا يا حبيبي"، وفي منتصف الأغنية استخدما أغنية "كاتيوشا" التي كانت تغنى أيام الحرب العالمية الثانية وتحكي عن فتاة تنتظر حبيبها الذي يخدم بلاده في الجيش، وغنتها أيضاً جوقة الجيش الأحمر السوفييتي.