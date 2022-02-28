من ادمان المخدرات للعودة الى الفن.. رحلة الفنان الشهير بعد مقتل شقيقه بـ13 طعنة (فيديو)





وأشار عزمي الى أنّه دخل في حالة اكتئاب شديدة، بعد وفاة شقيقه الأصغر في مشاجرة، تعرض فيها لـ13 طعنة في جسده، ما دفعه لتعاطي المخدرات، والدخول في دوامة الكحول بسبب مجموعة من الأشخاص حوله". عبّر الممثل المصري احمد عزمي عن رغبته في العودة الى التمثيل بعد سنوات من الابتعاد وتجربة الادمان التي مر بها، مؤكدا انه تغير طالباً فرصة ثانية من الوسط الفني والجمهور، وذلك في لقاء تلفزيوني ظهر فيه بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.وأشار عزمي الى أنّه دخل في حالة اكتئاب شديدة، بعد وفاة شقيقه الأصغر في مشاجرة، تعرض فيها لـ13 طعنة في جسده، ما دفعه لتعاطي المخدرات، والدخول في دوامة الكحول بسبب مجموعة من الأشخاص حوله".

أحمد عزمي ممثل كويس ، جبر الخواطر حلال والله ❤️❤️ pic.twitter.com/V1FfakdwVw — عزّت (@Al3zzat) February 24, 2022

وأشار عزمي الى ان الشرطة أوقفت سيارته برفقة بعض الأشخاص، ووجدت معه أقراصا مخدرة، سجن على أثرها، بالإضافة الى تهمة التعاطي. وأعلن عزمي أنه نادم وتزوج مرة ثانية بعد انفصاله عن زوجته الاولى بسبب الحالة التي مرّ بها، مؤكداً أنّه يريد العودة لحياته الطبيعية.

وفوجئ أحمد عزمي بمداخلة هاتفية من النجم صلاح عبد الله على الهواء، حيث أشاد الأخير به وتمنى أن يعود للتواصل معه مجددًا، وهو ما دفع أحمد عزمي للبكاء متأثرًا من حديث صلاح عبد الله عنه.



وتلقى الفنان أحمد عزمي كمية دعم كبيرة، جعلته يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ عبر الجمهور عن دعمه له لإستكمال مسيرته الفنية، واعطائه فرصة لممارسة حياته الطبيعية وعدم محاكمته على اخطائه التي دفع ثمنها مسبقا.