ممثلة مصرية تُحدث ضجة بطريقة نعيها الفنانة الراحلة: "قتلوها".. وهذا ما كشفه شقيقها

عمت حالة من الجدل والاستفسارات حول سبب الوفاة المفاجئة للفنانة جالا فهمي، بعد المنشور الغامض الذي نشرته الفنانة المصرية وفاء سالم على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" تنعى فيه الفنانة الراحلة جالا فهمي، والذي وضع كثيراً من علامات الاستفهام حول الوفاة، خاصة أن وفاء سالم استخدمت في منشورها لفظ "القتل" الأمر الذي أحدث حالة من اللغط الشديد بين الجمهور والمتابعين.قالت وفاء في بيان نعي ووداع مختصر للفنانة الراحلة: "القتل بلا رحمة أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت، حيروحوا من ربنا فين إنه العدل إنها الآن في سلام , فهل هم في سلام؟.. لم يرحموا روحها الطيبة، لكن الرحمة هي الله".وأحدث هذا المنشور حالة من الجدل الكبيرة حول الأسباب الحقيقية التي توفيت بسببها جالا فهمي، وهل ماتت مقتولة كما قالت وفاء سالم؟ حيث تساءل العديد من رواد السوشيال ميديا عن سبب الوفاة التي حدثت في أحد المستشفيات.