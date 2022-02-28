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فنون ومشاهير
ديانا حداد: لأنك سيد الحمقى
Lebanon 24
28-02-2022
|
14:00
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في خطوة مغايرة ومختلفة، طرحت الفنانة ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "سيد الحمقى"، مجددة تعاونها إخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية التي قدمتها بإحساس كبير وجرأة أيضاً، قالت فيها:
ترجيتك معي تبقى وانا بتعب وانا بشقى
ووصيتك على قلبي وحذرتك من الفرقى
على بالي ذكي تفهم وانك من البشر ارقى
ولكن خاب فيك الظن لانك سيد الحمقى
وقد أعربت ديانا عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي ضمن الأغنيات التي تحب تقدمها من اللون العاطفي المتضمن جرأة في الطرح، ويمثل المرأة ذات الشخصية القوية التي لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التي تحب الحق وتدافع عنه.
وأبدت ديانا ثقتها التامة بصديقتها المخرجة نهلة الفهد، مؤكدة أنها تستمتع بالعمل معها وأفكارها التصورية والإخراجية وتجددها المستمر، حيث صُوّر العمل في فندق فيرساتشي دبي في يوم عمل وتصوير.
وطرحت ديانا حداد أغنية "سيد الحمقى" التي تأتي من إشراف حلمي بشير مدير أعمالها، عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وعبر قناة روتانا للصوتيات والمرئيات في موقع "اليوتيوب"، إلى جانب توفرها في منصة deezer المتخصص في عرض الأغنية.
المصدر: نواعم
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