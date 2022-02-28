الرئيس المصري يهاجم فيلما لعادل إمام.. ما هو؟

هاجم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أحد أشهر أفلام النجم المصري المخضرم، عادل إمام، متهما إياه بمواجهة الدولة وتصويرها في شكل خصم.وأوضح الرئيس المصري، خلال كلمة ألقاها، بمناسبة افتتاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أن فيلم "الإرهاب والكباب" الذي أدى بطولته الممثل المصري الأشهر، قد جعل من "البلد خصما"، عوضا من أن تكون "السلبيات" هي الخصم.وأضاف السيسي أن "المواطن الذي لا يعمل هو الذي من المفترض أن يكون خصما.. لكن حين تحول البلد إلى خصم، هدوها في 2011"، في إشارة لاحتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك.وكان فيلم "الإرهاب والكباب" قد عرض في العام 1992، وهو من تأليف السيناريست وحيد حامد إخراج شريف عرفة، وشارك في بطولته الفنان الراحل كمال الشناوي ويسرا وأحمد راتب واشرف عبد الباقي.وتدور أحداث الفيلم حول إقدام موظف بسيط يؤدي دوره عادل إمام على الاستيلاء على مجمع التحرير الحكومي في القاهرة بمساعدة بعض المواطنين، واحتجاز الرهائن فيه، ليبدأ بعضهم بعرض المشاكل التي يعانون منها بسبب الفساد والمحسوبية والروتين والبيروقراطية.