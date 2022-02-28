فنون ومشاهير

الرئيس المصري يهاجم فيلما لعادل إمام.. ما هو؟

Lebanon 24
28-02-2022 | 08:50
A-
A+
Doc-P-924419-637816596142965851.jpg
Doc-P-924419-637816596142965851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أحد أشهر أفلام النجم المصري المخضرم، عادل إمام، متهما إياه بمواجهة الدولة وتصويرها في شكل خصم. 

وأوضح الرئيس المصري، خلال كلمة ألقاها، بمناسبة افتتاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أن فيلم "الإرهاب والكباب" الذي أدى بطولته الممثل المصري الأشهر، قد جعل من "البلد خصما"، عوضا من أن تكون "السلبيات" هي الخصم.

وأضاف السيسي أن "المواطن الذي لا يعمل هو الذي من المفترض أن يكون خصما.. لكن حين تحول البلد إلى خصم، هدوها في 2011"، في إشارة لاحتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك.

وكان فيلم "الإرهاب والكباب" قد عرض في العام 1992، وهو من تأليف السيناريست وحيد حامد إخراج شريف عرفة، وشارك في بطولته الفنان الراحل كمال الشناوي ويسرا وأحمد راتب واشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث الفيلم حول إقدام موظف بسيط يؤدي دوره عادل إمام على الاستيلاء على مجمع التحرير الحكومي في القاهرة بمساعدة بعض المواطنين، واحتجاز الرهائن فيه، ليبدأ بعضهم بعرض المشاكل التي يعانون منها بسبب الفساد والمحسوبية والروتين والبيروقراطية. 
المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-02-28
11:00 | 2022-02-28
07:32 | 2022-02-28
06:43 | 2022-02-28
05:00 | 2022-02-28
04:00 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website