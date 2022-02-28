فنون ومشاهير

طليقة أحمد الفيشاوي تقرّر العزلة: "لن أسامح"

Lebanon 24
28-02-2022 | 16:00
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نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة مطوّلة باللغة الإنكليزية، كشفت من خلالها عن قرارها الابتعاد عن السوشيال ميديا، والعيش في عزلة بسبب حالتها النفسية السيئة، وأكدت أنها كتبت الرسالة بدافع الكراهية والخوف من الناس والرغبة في الابتعاد عنهم.
وقالت الكامل في رسالتها: "الأصدقاء الأحباء، سأكون بعيدة لفترة، أحتاج أن أتعافى عقلياً ونفسياً. سأبتعد، لا أريد أن أموت سريعاً أو بمفردي، لقد آذاني وأتعبني العالم، ولا يوجد لدي طاقة للمواجهة حتى الآن".
وأكدت في رسالتها لأصدقائها: "سامحوني، لا أستطيع أن أعيش مع البشر أو أن أتركهم يضرّوني مجدداً".
واختتمت الكامل رسالتها قائلةً: "وداعاً أصدقائي الأحبّاء، كل شيء سيصبح على ما يرام، وأنا أحاول بقوة، لكن العالم أقوى مني".
وعلّقت طليقة أحمد الفيشاوي على رسالتها قائلة: "ليس في داخلي إلا الكراهية والخوف من البشر والرغبة في الابتعاد، والأهم أني لن أسامح أي شخص ساهم في تعذيبي".
المصدر: لها
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