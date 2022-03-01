فنون ومشاهير

لأول مرة... شيرين عبد الوهاب تختار مدير أعمال "امرأة"

Lebanon 24
01-03-2022 | 05:00
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أنهت الفنانة شيرين عبد الوهاب تعاونها مع كريم الحميدي مدير أعمالها، واختارت امرأة لتولي مسئولية إدارة أعمالها لأول مرة، خلال الفترة المقبلة.
 
وعلم FilFan.com أن شيرين عبد الوهاب تعاقدت مع المنتجة سارة الطباخ لإدارة أعمالها، في إشارة إلى رغبتها في خوض مرحلة فنية جديدة.
وتولى إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب أكثر من شخص على مدار مشوارها الغنائي، وكان أخر ظهور للإعلامي والمنتج كريم الحميدي كمدير لأعمال شيرين في شهر كانون الاول الماضي، حين خرج لتوضيح حقيقة حلقها لشعرها بعد تعرضها للضرب من زوجها السابق حسام حبيب، نافيا صحة تلك الشائعة.
 
الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيات ألبومها الجديد بشكل منفرد، وأخرها أغنية "وبحلفلك" من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي.
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