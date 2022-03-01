بعد انسحابهما من حفل في دمشق...هبة طوجي وأسامة الرحباني يتعرضان للهجوم (فيديو)

هاجمت نائبة رئيس نقابة الفنانين السوريين تماضر الغانم المغنية اللبنانية هبة طوجي والمنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، على خلفية انسحابهما المفاجئ من حفل دار الأوبرا في العاصمة دمشق.

وعلّقت الغانم في منشور لها عبر "فيسبوك" قائلةً: "بالوفا كنا وكانوا، وبالمواقف البسيطة بانوا، يلا بالناقص منكم"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها الذين طالبوا طوجي بتوضيح موقفها.

وجاء تعليق الغانم بعد إعلان طوجي انسحابها والفريق الفني المرافق لها من حفل دار الأوبرا في دمشق، وبرّرت سبب تراجعها بمرور العالم بما وصفته بتشنّجات إقليمية وصراعات سياسية، مؤكدةً أن ثمن تذاكر حفلها ستعود قيمتها للذين حجزوا مقاعد مسبقاً.

وظهرت هبة في مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستغرام" وأكدت من خلاله أنها "تحرص على سمعة لبنان كلبنانية، كما تكنّ لجمهورها العربي الاحترام والتقدير لكونها فنانة عربية"، لافتةً الى أن "جمهورها في سوريا قدّم لها الاحترام والتقدير والحماسة منذ الإعلان عن حفلها في سوريا، كما كانت بدورها متحمّسة له".

وأضافت هبة طوجي أن حفلها عام 2020 في سوريا، تم تأجيله إلى حين الإعلان عن موعد جديد لحفلين في 9 و 10 آذار من العام الجاري... معقّبةً: "فوجئت بإقحامي في الإعلام بمهاترات سياسية لا علاقة لي بها"، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.